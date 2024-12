Ilrestodelcarlino.it - Polizia locale: si seleziona il nuovo vertice

Cambio aldel Comando della. E’ stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune il bando per la selezione delcomandante. Le domande possono essere presentate fino al 23 dicembre e, dal giorno successivo, ai candidati verrà comunicato l’invito a sostenere il colloquio. La scelta dire ilcomandante è scaturita a seguito della delibera n. 82 dello scorso 26 settembre in base alla quale è stata approvata la riassunzione in capo al Comune di Pesaro delle funzioni die anche dei servizi informativi e statistici (anche per questa figura dirigenziale è uscito il bando), con la conseguente revoca all’Unione delle stesse funzioni, già conferite a partire dal 2017. "Invierò anch’io la mia candidatura – ha commentato l’attuale comandante dellaFrancesca Muzzini, foto -.