Nuova perturbazione porta maltempo al Centro-Sud e neve in Emilia-Romagna

E’ arrivata unache attraverserà l’Italiando diffusosoprattutto al-Sud con piogge sparse o pioviggini e qualche nevicata anche in. E’ l’analisi del tecnico meteorologo Roberto Nanni per il weekend in corso. Per quanto riguarda le temperature, queste continueranno ad oscillare attorno ai valori tipici di dicembre con un clima pienamente invernale: facendoci avvertire un po’ di freddo anche accompagnato dal rischio di nebbie specie nelle ore più fredde della giornata e dal rischio di gelate estese sulle pianure tra domenica e lunedì, quando a tornare protagonista sarà il bel tempo. Per la giornata di oggi, sabato 14 dicembre, sono previste iniziali condizioni di cielo molto nuvoloso con tendenza ad ampie schiarite durante la mattinata, ma con un nuovo aumento della nuvolosità in serata associato a deboli piogge sparse tra forlivese e riminese.