Nuoto Gretchen Walsh da un altro pianeta | ottavo record del mondo! Di Pietro record italiano dei 50 sl

continua a regalare enorme spettacolo ai Mondiali diin vasca corta e a illuminare la scena dall’alto di una classe davvero cristallina. La 21enne è senza dubbio la reginetta della rassegna iridata in corso di svolgimento a Budapest e oggi pomeriggio ha firmato l’delin carriera, tuonando un imperiale 22.87 nelle semifinali dei 50 stile libero. La formidabile statunitense è transitata in 11.13 e si è resa protagonista di uno splendido ritorno in 11.74, abbassando di sei centesimi il crono che l’olandese Ranomi Kromowidjojo siglò il 7 agosto 2017 nella tappa di Coppa deldisputata a Berlino.deteneva già i seguenti primati: 100 delfino, 4×100 misti e 4×100 misti mista in vasca lunga; 50 delfino, 100 delfino, 100 misti, 4×100 stile libero in vasca corta.