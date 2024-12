Calciomercato.it - Nandez e il ritorno in Serie A: spunta la clausola | CM.IT

L’uruguaiano ex Cagliari gioca attualmente in Arabia, all’Al-Qadsiah. Il contratto col club saudita scade a giugno 2027Naithanpotrebbe tornare inA. Addirittura già a gennaio, cioè soltanto sei mesi dopo il suo addio per trasferirsi in Arabia Saudita. Precisamente all’Al-Qadsiah, che lo ha convinto a lasciare l’Italia e il calcio d’elite con un ricco contratto triennale.e ilinA:la(LaPresse) – calciomercato.itL’uruguaiano è uno dei pilastri (14 presenze e 1.213? giocati) della squadra allenata dallo spagnolo Michel, attualmente terza nella Saudi Pro-League con 8 punti in meno della capolista Al-Ittihad. Per il club saudita non può che essere incedibile, tuttavia nel contratto è presente unarisolutiva piuttosto abbordabile perché di ‘soli’ 5 milioni di euro.