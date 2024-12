Mariotto torna a Ballando con le stelle dopo la fuga e il caso delle presunte molestie | la spiegazione e le scuse al pubblico

Leggi su Open.online

Lo stilista Guillermotornerà questa sera, 14 dicembre, al suo posto come giurato della trasmissionecon lesarà quindi reintegrato nella trasmissione che va in onda su Rai1il presuntodiscoppiato e poi smentito nell’ultima settimana. Il giudice era infatti stato accusato di aver fatto la mano morta sull’inguine di un ballerino mentre gesticolava. Episodio che è stato smontato dallo stesso, dalla conduttrice Milly Carlucci, dalla presunta vittima nonché da altri giurati. Secondo quanto si apprende, lo stilista chiederà scusa alper la “” in diretta durante la puntata del 30 novembre.La difesa di CarlucciIn merito alle cause del suo abbandono della trasmissione,ha dichiarato di essersi allontanato dallo show «per motivi di lavoro», successivamente per problemi di salute.