LIVE Sci di fondo, Sprint Davos 2024 in DIRETTA: tre azzurre ai quarti di finale, alle 15.20 il via delle qualificazioni maschili

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.12 Andiamo ora a dare uno sguardo alla prova maschile. Italia che si gioca la carta Federico Pellegrino: il capitano azzurro proverà a replicare il podio ottenuto a Ruka in un contesto amico, nel quale il valdostano vanta quattro vittorie. Gli avversari saranno numerosi: in primis i norvegesi, trainati dall’inossidabile Johannes Klaebo, in cui però non vanno dimenticati Even Northug, Erik Valnes, Aleksander Holmboe e Matz Jenssen. Occhio anche ai francesi, in particolar modo a Lucas Chanavat, e al padrone di casa Valerio Grond.15.10 La composizionecinque batterie.PRIMA BATTERIA: Sundling, Carl, Cassol, Weng, Weber, KeckSECONDA BATTERIA: Joensuu, Myhrvold, Krehl, Gagnon, Pierrel, GanzTERZA BATTERIA: Rydzek, Amundsen, Brennan, Stenseth, Urevc, GimmlerQUARTA BATTERIA: Myhre, Faehndrich, Monsorno, Gal, Kern, JanatovaQUINTA BATTERIA: Diggins, Johnesn, Quintin, Sonnesyn, Ribom, Lylynpera15.