Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Beaver Creek 2024 in DIRETTA: si comincia! L’Italia ritrova Goggia e Curtoni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA19.02 L’elvetica sta attaccando molto più della francese. 0.25 di vantaggio al secondo intermedio.19.01pulita per Gauche, che ha dato la sensazione di sciare un po’ sulle uova. 1’34?75. Non parte la tedesca Kira Weidle-Winkelmann. Tocca alla svizzera Priska Ming-Nufer.19.00 In pista la francese Laura Gauche.19.00 Iniziata lalibera femminile di!18.57 La prima a partire sarà la francese Laura Gauche.18.52 I pettorali di partenza delle italiane: 4 Nicol Delago, 7 Sofia, 9 Marta Bassino, 12 Laura Pirovano, 14 Elena, 15 Federica Brignone, 25 Nadia Delago, 34 Sara Thaler, 42 Roberta Melesi, 43 Vicky Bernardi.18.49cerca nomi nuovi. Lo sarà Laura Pirovano, almeno per l’altissimollo? A 27 anni va a caccia del primo podio in carriera in Coppa del Mondo.