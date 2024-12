Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 dicembre: la rassegna stampa di Sky TG24

Le aperture dei giornali sono dedicate alle ultime novità sulla Manovra, in cui sono previsti aumenti di stipendio per i ministri non parlamentari e prelievi fiscali su voli e scommesse online. Polemica per l'addio di Ruffini dall'Agenzia delle Entrate, che dice: "Non scendo in campo". Salvini torna sugli scioperi: "Regole speciali per il Giubileo". Incontro a Roma tra Meloni e l'argentino Milei. Infine il nuovo governo in Francia: Macron nomina premier il centrista Bayrou