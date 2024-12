Gamberorosso.it - Le pizze dolci sono arrivate per restare. L'ascesa della nuova tonda contemporanea

C’erano una volta gli anni Novanta: la pizza con la Nutella un guilty pleasure da ragazzini con un successo così travolgente da diventare, secondo esimi osservatori internazionali, uno dei più tipici dessert italiani. Nella maggior parte dei locali c’era solo lei (seguiva l’epoca dominata dai tartufi Antica Gelateria del Corso), affiancata, poi, da qualche variante con granelle, zucchero a velo o sgargianti creme al pistacchio, oggi molto social. Oltre un decennio fa, però, inria è iniziato un cambiamento, è cominciata l’era – lenta ma inarrestabile -pizza dolce, che, a vedere i risultati maturi di oggi, solletica la creatività di pizzaioli e pizzaiole tanto quanto il versante salato, diventando pure veicolo di valorizzazione delle radici e dei territori.Fluffly - 180 GrammiUn premio dedicato Difficile dire chi abbia cominciato e non ci importa tanto dare una primogenitura, quanto inquadrare un periodo, quello degli anni ’10 del Duemila, nel quale alcune grandirie italiane, come I Masanielli di Francesco Martucci o, prima ancora, i Tigli di Simone Padoan, cominciano a ragionare profondamente sul dolce e a inserire in menu lievitati che vadano in questa direzione.