La scuola per diventare Babbo Natale esiste davvero | che cos’è quando nasce e perché è una figura molto ricercata

Negli Usa è unaestremamente popolare. Tanto che, nel periodo natalizio, è possibile vederne a decine tra supermercati e parchi a tema, dove accolgono i bambini e ascoltano ogni loro desiderio. Si tratta, ovviamente, dei Babbi, inti in vestito rosso e barba bianca che negli Stati Uniti sonorichiesti. Ma negli ultimi anni non se ne trovano più così tanti come un tempo. Come mai? La colpa sarebbe della pandemia. Secondo i dati di un’agenzia specializzata nell’assunzione di Babbi, HireSanta, il Covid-19 avrebbe messo a dura prova il settore e più di trecentonti sarebbero morti solo nel 2021. E da quel momento non sarebbero più aumentati, ma per un altro motivo.mancherebbero anche gli studenti. Sono numerose, infatti, le scuole create ad hoc per formare i nuovi Santa Claus certificati.