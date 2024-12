La scienza Tintoretto e gli unicorni | meraviglie a Palazzo Grimani

Leggi su Ildenaro.it

Venezia, 14 dic. (askanews) – Una serie diche raccontano ladell’Ottocento, ma inserite in un contesto, quello dia Venezia, che a sua volta parla di arte e di passione per il collezionismo. Il risultato di questa curiosa, ma filologicamente corretta, congiunzione è una mostra eclettica, strana, affascinante, che accosta modelli anatomici a dipinti rinascimentali, animali imbalsamati a planisferi e sestanti. “A Cabinet of Wonders” espone parte della collezione di George Loudon ed è curata da Thierry Morel, che ha voluto raccontare, attraverso gli oggetti esposti, come “l’atto del collezionare racchiuda la comune ammirazione per l’arte, lae lo splendore del mondo naturale”. Perché anche la natura, in questo contesto da Wunderkammer del XVII secolo, è protagonista della narrazione espositiva, attraverso gli animali, ma anche i modelli botanici e gli studi sui corpi.