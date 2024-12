Lanazione.it - La nazionale femminile di futsal torna a Prato: a gennaio doppia amichevole col Portogallo

, 14 dicembre 2024 - Laitalianadi. L'appuntamento è per martedì 14 e mercoledì 15quando le azzurre sfideranno al PalaKobilica in dupliceil. Si tratta di un match di preparazione all'Elite Round delle qualificazioni al Mondiale 2025. Un doppio test probante visto che l'Italia affronta una formazione terza all'ultimo Europeo e vicecampione nelle prime due edizioni della competizione continentale. Come detto per le azzurre si tratta di un ritorno a. Lainfatti aveva già giocato al palazzetto dello sport di Maliseti nel giugno 2022, sfidando e battendo 2-1 l’Ucraina in. Adesso c'è lasfida al, con calcio di inizio fissato per le ore 20. Parliamo tra l'altro di un classico del: i precedenti con le lusitane sono sette.