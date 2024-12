Tvplay.it - Juve Venezia, Motta vuole ribaltare un tabù: il dato preoccupa

Leggi su Tvplay.it

Lantus si prepara ad affrontare ilfanalino di coda. Un match soltanto sulla carta agevole: ilil club.Una serata magica a cui, ora, deve far seguito una prestazione altrettanto convincente. Sono ore di attesa per lantus che stasera, alle 20.45, affronterà in casa ilultimo in classifica con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria ottenuta in Champions League ai danni del Manchester City. La gara si preannuncia agevole soltanto sulla carta: tante, infatti, le insidie di cui Thiagodovrà tenere conto per fare bottino pieno e avvicinarsi alla vetta.un: il– TvPlay.it (Ansa)I bianconeri, finora, hanno avuto un rendimento altalenante in campionato come testimoniato dai 4 pareggi ottenuti contro altrettante squadre della parte destra della classifica ovvero Roma, Cagliari, Parma e Lecce.