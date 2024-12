Ilrestodelcarlino.it - Il protocollo per le pari opportunità

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il 10 dicembre nella sala consiliare del comune di Castel di Lama, è stata rinnovata l’adesione per un nuovo triennio (2024-2025 - 2026-2027) delcontinuità 0-6 d’interambito dei sette comuni dell’Ats23 (Appignano del Tronto, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Offida, Spinetoli) con l’aggiunta della frazione di Villa Sant’Antonio del comune di Ascoli. Presenti alla firma i referenti istituzionali – e gestori dei servizi educativi 0-3 – e i dirigenti scolastici degli IC. Lo scopo del0-6 è il garantireeducative a tutti gli bambini della Vallata. Le novità per il nuovo triennio riguardano in particolare iniziative legate all’integrazione socio-educativa-culturale-sanitaria a favore delle famiglie con bambini piccoli, a rafforzamento della crescita della comunità educante 0-6 picena.