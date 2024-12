Ilfattoquotidiano.it - Il problema del campo largo sono le ambiguità del Pd

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Pietro Francesco Maria De SarloNella civilissima Emilia Romagna ha votato a malapena il 46% degli aventi diritto e il Pd si è salvato solo grazie al fatto che ha uno zoccolo duro che lo vota a prescindere e quindi maggiore è l’astensione maggiore la percentuale di voto che ne risulta, creando così un effetto nebbia che avvolge la realtà della disaffezione del suo elettorato.Dall’ultimo rapporto del Censis, su cui è stata messa una ignobile sordina, si rileva che gli italiani ritengono per: l’84,4% che i politici pensino più a sé stessi che ai cittadini; il 71,4% che l’Europa sia prossima a sfasciarsi; il 68,5% che le democrazie occidentali non funzionino più; il 66,3% che i principali responsabili delle guerre in Ucraina e Medio Oriente siano i Paesi occidentali. Solo il 31,2% ritiene giusto l’aumento al 2% delle spese militari.