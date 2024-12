Il gol di Elanga al 93? manda i padroni di casa al quarto posto in classifica

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-14 21:57:42 Il web non parla d’altro:Anthonyha segnato un gol vincente nei minuti di recupero mentre il Nottingham Forest si è ripreso dallo svantaggio dopo 86 minuti battendo l’Aston Villa al City Ground e portandosi alin Premier League.L’attaccanteha segnato il suo primo gol stagionale in modo tempestivo, inserendo il cross di Elliot Anderson al 93? perre la sua squadra sopra il Manchester City.Il secondo gol di testa di Nikola Milenkovic in due partite aveva pareggiato idisei minuti prima, rispondendo al gol di apertura di Jhon Duran al 63? per una squadra del Villa la cui serie di tre vittorie consecutive si era interrotta.Iniziando la giornata bloccati su 25 punti immediatamente dietro i primi quattro, le speranze europee hanno condiviso un primo tempo relativamente tranquillo, anche se Villa sentiva che avrebbero dovuto vincere un rigore per un’azione di Elliot Anderson su Morgan Rogers.