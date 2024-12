"Cose folli contro Helena". Grande Fratello, dopo i brutti fatti la sorella denuncia tutto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Aluno degli episodi più discussi dell’ultimo periodo ha avuto come protagonistee Jessica. Quest’ultima si è comportata in un modo particolare, dicendo anche qualcosa di pesante ai danni della coinquilina. E ora la famiglia della Prestes, per bocca dellaMariana, ha deciso di rompere il silenzio e di dire ogni cosa che pensano.Situazione delicata dunque alconche non sa ovviamente di questo intervento della, ma potrebbe essere avvisata nel corso della prossima puntata in diretta. Molti telespettatori si erano schierati dalla parte dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, prendendo le distanze dall’atteggiamento della cantante.Leggi anche: “Non entra più per ora”., dietrofront di Signorini sulla famosa: pubblico delusobrutte subite da: ora interviene la famigliaCome ricordato dal sito Biccy,è stata trattata male da Jessica al, inl’ha attaccata col termine ‘pazza’.