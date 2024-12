Movieplayer.it - Cime Tempestose con Margot Robbie e Jacob Elordi uscirà nel week end più romantico del 2026

Leggi su Movieplayer.it

Ildiretto da Elle Fanning con protagonistiarriverà nelin uno deiend più romantici dell'anno L'adattamento didi Warner Bros Motion Pictures Group e MRC, firmato dalla regista premio Oscar Emerald Fennell, arriverà nelle sale il 13 febbraio. La produzione LuckyChap basata sul romanzo di Emily Brontë, che vedrà nel cast, è ovviamente destinato ad un pubblico per lo più femminile che andrà in sala nel periodo piùdell'anno. Nello stesso delsarà la volta di un altro film al femminile, il lungometraggio della Universal tratto dal romanzo di Colleen Hoover, Reminders of Him. La Sony ha in cantiere anche il film d'animazione Goat di .