Oasport.it - Calcio femminile: la Roma vince sul Napoli all’ultimo respiro in Serie A, bene la Lazio

Leggi su Oasport.it

Lasoffre ma poi la spunta nei minuti finali. Blitz delle capitoline sul campo delin occasione del secondo match valido per l’anticipo della tredicesima diA 2024-2025 di, terminato con il risultato di 1-2.Bella la reazione delle ragazze di Alessandro Spugna, costrette a rincorrere le partenopee fin dal primo tempo, quando Lundorf intercetta Moretti che, con un’incornata, sorprende Kresche (oggi sostituta di Caesar). Le Campionesse d’Italia tengono in mano il pallino del gioco, faticando non poco negli ultimi venti metri, non imbroccando il passaggio decisivo. Un canovaccio che si ripete più volte, fino all’episodio che cambia le sorti della disputa: al 70’ infatti il direttore di gara espelle Muth per doppia ammonizione, fattore che apre uno scenario diverso per la, ancora però balbettante in attacco fino all’87?, momento in cui Giugliano, trovata da Greggi, calcia di destro superando Bacic.