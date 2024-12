Liberoquotidiano.it - Calci, pugni, mazza da baseball: ecco l'Arancia meccanica dei nordafricani, a chi danno la caccia

Leggi su Liberoquotidiano.it

C'e? sempre da aver paura dell'intolleranza, soprattutto quando sfocia nella violenza. Ancor di piu? se stiamo importando nel nostro Paese costumi che la liberta? non sanno nemmeno che cosa sia. Non solo la volonta? di derubare, dunque. Ma anche il desiderio di far del male alle vittime, di discriminarle per il loro orientamento sessuale. Tutto comincia l'11 giugno scorso. E? l'una e un quarto di notte quando nella zona industriale di Padova, in via Polonia, quattro malviventi col volto travisato aggrediscono violentemente un anziano pensionato. Gli sferrano, lo colpiscono brutalmente con unada. E gli sottraggono un anello d'oro, due telefonini e 150 euro. L'anziano rimane lì, sofferente, il corpo coperto pieno di lividi e loro, non contenti, con un arnese gli incidono sull'auto una serie di insulti «di inequivocabile contenuto omofobo».