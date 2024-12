Ilfattoquotidiano.it - Britney Spears, le rivelazioni choc della cognata: “Tuo fratello ti droga e usa i tuoi soldi. Ti ucciderà”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è statata dal? È l’ultima inquietante accusa che viene lanciata sulla famigliacantante. A sganciare la bomba è Amber Lynn Conklin, fidanzata (o ex, a giudicare dai toni con cui si rivolge al partner) di Bryanpopstar. Tutto nasce da un video su Instagram in cui, che recentemente ha fatto sapere di essersi trasferita in Messico, si mostra in compagnia delringraziandolo per la visita e lanciando uno scherzoso ammonimento alle donne che gli girano intorno: “Mioha deciso di farmi visita in Messico. Salve signor Bryan. Ecco a voi il mio bellissimo. Lo amo così tanto. È venuto fin qui. È così carino e affascinante. A tutte le ragazze là fuori, fareste meglio a stare attente a me. dovrete vedervela con me”.