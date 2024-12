Lanazione.it - Bonus pendolari in Toscana: rimborso del 20% per abbonamenti ferroviari di ottobre

Leggi su Lanazione.it

Tutti i possessori di abbonamentoo relativo allo scorsohanno diritto ad avere unpari al 20% del costo. Ne danno notizia il presidente della RegioneEugenio Giani e l’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Stefano Baccelli. "Il cosiddettoè valido per gli abbonati di tutte le 14 linee regionali – sottolineano –. Abbiamo fatto ciò che avevamo promesso pochi giorni fa quando abbiamo dato notizia degli intollerabili ritardi accumulati su 8 delle linee regionali, ovvero che avremmo voluto che ilfosse esteso a tutti gli abbonati in, indipendentemente dal rispetto o meno dell’indice minimo di affidabilità". Tutti i possessori dell’abbonamento mensile di2024 potranno o presentarsi alla propria biglietteria e ottenere uno sconto del 20% sull’acquisto del prossimo abbonamento, oppure presentare domanda diriempiendo il modulo sul sito di Trenitalia e inviandolo via mail.