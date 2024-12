Anteprima24.it - Bimba di 4 anni cade dalle scale e muore

Tempo di lettura: < 1 minuto Una bimba di 4 anni è caduta da una scala interna di un'abitazione morendo sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri sarebbe successo a Tufino, in provincia di Napoli. Sono stati i carabinieri della sezione Radiomobile di Nola ad intervenire in via Roma per l'incidente domestico. Sul posto c'era già un equipaggio del 118. Indagini per chiarire la dinamica.