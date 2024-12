Dilei.it - Ballando con le Stelle, anticipazioni semifinale: Guillermo Mariotto disorienta tutti

Leggi su Dilei.it

Siamo a un passo dalla chiusura di un’edizione storica e indimenticabile dicon le. Oggi 14 dicembre 2024 è prevista la: c’è grande curiosità in merito alla scelta dei finalisti, e come ballerini per una notte troviamo Fabio Fognini e Francesca Chillemi. Ma la domanda è sempre la stessa: ci sarà? Ecco cosa sappiamo.con le, ledellaAlle ore 20,35 su Rai1 va in onda ladicon le. Una delle puntate più importanti, considerando che la finale è sabato 21 dicembre: a dare i voti, oltre al voto social, troviamo la giuria, composta da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e..I ballerini per una notte sono Francesca Chillemi e Fabio Fognini: l’attrice è pronta a scendere in pista con Por una Cabeza per ballare un tango indimenticabile con Moreno Porcu.