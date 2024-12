Ilfattoquotidiano.it - Attenzione alla carta che usate per impacchettare i regali di Natale: “Fatta con plastica e lamine metalliche, ecco quanto è dannosa per l’ambiente”

Ogni anno, durante le festività, i cassonetti si riempiono dida regalo luccicante ma svantaggiosa per. Una bellezza effimera che, per pochi minuti di meraviglia, si trasforma in un rifiuto ingombrante. Questacolorata è spesso combinata conin fase di produzione. Considerando che viene anche adornata con adesivi e scotch, il quadro per la raccolta e il riciclo diventa ancora più complicato. Il risultato? Non solo montagne di, ma anche incarti misti tra, metalli e colle adesive, destinati a finire in discarica o nell’inceneritore. Enzo Vergalito, esperto sul tema rifiuti, fondatore della società cooperativa European Works and Projects spiega: “Il consumo dida regalo nel periodo natalizio arriva a quantitativi impressionati.