Amazon dalle consegne in meno di 15 minuti a quelle con i droni E l’ambiente?

vuole rendere le sueancora più rapide e vuole spopolare anche nel settore low cost. Una buona notizia per? No. Iaiuterannodi generi alimentari e altri articoli essenziali in soli 15. Il colosso dell’ecommerceparte con la prima sperimentazione a Bengaluru, in India.I prodotti che arriveranno alla porta di casa indi un quarto d’ora saranno quelli del catalogoFresh, ovvero cibi, frutta e verdura, bevande, generi di drogheria. Il mercato indiano dell’e-commerce alla fine del 2022 è stato valutato pari a 70 miliardi di dollari ed è destinato a raggiungere entro la fine del decennio i 325 miliardi di dollari (dati Deloitte).Non è però la prima sfida intrapresa dache quest’anno ha voluto puntare anche sul low cost, sfidando i due colossi del fast fashion Shein e Temu.