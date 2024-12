Secoloditalia.it - Una “task force” per il femminismo del dialogo: Arianna Meloni e Concia lanciano una nuova alleanza tra donne

“Grazie per aver affrontato le tempeste, il traffico, la sveglia”.ha aperto i lavori del primo panel di Atreju rivolgendosi a una sala piena, nonostante le condizioni non esattamente favorevoli, tra le quali anche lo sciopero dei trasporti. Un segnale, anche questo, dell’attenzione che la festa di FdI riesce a catalizzare sui temi e con lo strumento del confronto. Un segnale tanto più importante, considerato l’argomento: “La via italiana per una vera parità di genere contro la violenza”. Un segnale che poi si fa concretezza: il dibattito ha rappresentato la piattaforma da cui lanciare una “” per ildel, contro quello degli estremismi.“La via italiana per una vera parità di genere contro la violenza”A parlarnedalle storie e dalle provenienze diverse: oltre alla responsabile della segreteria politica di FdI, il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, l’ex deputata Pd e attivista Lgbt Anna Paola, in collegamento da Francoforte, le giornaliste Nunzia De Girolamo e Sara Manfuso, l’attrice Claudia Gerini, il magistrato Annalisa Imparato, moderate dalla giornalista Safiria Leccese e introdotte dalla senatrice e responsabile del dipartimento Pari opportunità di FdI, Ester Mieli.