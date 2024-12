Quotidiano.net - Tranche del caso Lfc, assolto il tesoriere della Lega Di Rubba

IlAlberto Di, anche ex revisore dei conti per il partito al Senato ed ex presidenteLombardia Film Commission, è statooggi "perché il fatto non sussiste" dalla Corte d'Appello di Milano dalle accuse di peculato e false fatturazioni sulrelativo alla società Areapergolesi, un filone scaturito dall'inchiesta milanese per peculato e turbativa sulla vicenda Lfc. Nel filone principale Lfc Di, il 23 aprile scorso, è stato condannato in appello a Milano a 4 anni, 6 mesi e 20 giorni e l'udienza in Cassazione, dopo il ricorsodifesa, si terrà a gennaio. NelAreapergolesi, invece, in primo grado era stato condannato con rito abbreviato a 2 anni e 10 mesi. Oggi l'assoluzione con formula piena.