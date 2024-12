Bergamonews.it - Terza prova a Beaver Creek, Sofia Goggia la più veloce sulla pista accorciata

Leggi su Bergamonews.it

Il rientro ufficiale indisi avvicina: la settimana di provediha visto la bergamasca grande protagonista, con il primo tempo nell’ultima discesa al terzo allenamento in.Quella in Colorado sarà la prima garadella stagione in Coppa del mondo. La bergamasca, fuori dalle dieci mercoledì e seconda giovedì, ha realizzato il miglior tempo nelladiscesa in vista della competizione di sabato 14 dicembre (ore 19 italiane, diretta tv RaiDue e Eurosport), che sarà replicata il 15 in Super G alla stessa ora., approfittando dall’abbassamento della partenza allo start di riserva del supergigante a causa del meteo, con un taglio di circa 30? che ha eliminato la parte iniziale più tecnica, doveaveva incontrato delle difficoltà nei giorni scorsi, la classe 1992 ha fermato il cronometro sul tempo di 58?89.