Storia diplomatica | le Ambasciate americane nella Seconda Guerra mondiale

Il presidente Roosevelt tentò di evitare il ripetersi dell’errore di Woodrow Wilson con la prima.35 Propose sovente anzi delle decisioni diametralmente opposte. Wilson si professò con parole e con fatti per la neutralità, mentre Roosevelt fece sapere chiaramente di essere con la sua amministrazione dalla parte del Regno Unito e della Cina. A differenza dei prestiti concessi durante la prima, gli Stati Uniti fecero concessioni gratuite su vasta scala di beni militari ed economici agli Alleati. Wilson non aveva espanso particolarmente l’industria bellica sino alla dichiarazione di, ma Roosevelt lo fece. Wilson attese la dichiarazione per iniziare una bozza di lavori, Roosevelt iniziò già nel 1940. Wilson non proclamò gli Stati Uniti un alleato ufficiale, Roosevelt lo fece.