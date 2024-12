Quotidiano.net - Stellantis: Imparato incontra i sindacati, focus su Mirafiori e crisi del settore automotive

L’ossessione è quella di "mantenere l’attività in Italia". Il direttore operativo per l’Europa di, Jean-Philippe, hato ieri idei metalmeccanici. E il confronto prelude al tavolodi martedì 17 dicembre a Roma con il ministro delle Imprese Adolfo Urso e i governatori di Regione dopo l’addio dell’amministratore delegato di, Carlos Tavares. Per, ha detto, "abbiamo un piano per il futuro dello stabilimento che ci permette di guardare al 2032-2033" visto che "la nuova generazione di 500 sarà fatta ae se portiamo nuove vetture, non può andare verso l’estinzione". Intanto, però, nei primi nove mesi di quest’anno asono stati costruiti solo 22.240 veicoli (-68,4%) e Melfi oggi si fermerà ancora mentre ad Atessa arriverà nuova cassa integrazione, dal 7 al 19 gennaio 2025, per 1.