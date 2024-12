Oasport.it - Startlist inseguimento maschile biathlon Hochfilzen 2024: orari, programma, tv, pettorali degli italiani

Sabato 14 dicembre (ore 14.45) andrà in scena l’di, prova valida per la Coppa del Mondo-2025 di. In terra austriaca si disputerà una gara di rilevante caratura per la stagione, gli atleti partiranno con i distacchi fatti registrare al termine della sprint. Da percorrere 12,5 km sugli sci di fondo, intervallati da quattro passaggi al poligono (due serie a terra e due in piedi).Il norvegese Johannes Boe scatterà con quattro secondi di margine sul connazionale Sturla Holm Laegreid, 7” sul francese Fabien Claude e sull’altro scandinavo Endre Stroemshein, 20” sul norvegese Vebjoern Soerum e 21” sullo svedese Sebastian Samuelsson. Tommaso Giacomel partirà per undicesimo dopo 43”, Lukas Hofer per 16mo dopo 59”, Didier Bionaz per 22mo dopo 1’12”, Daniele Cappellari per 53mo dopo 2’09”.