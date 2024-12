Rompipallone.it - Sorteggio Mondiali: l’Italia tra due gironi, tutto dipende da un dettaglio

Leggi su Rompipallone.it

Sorteggiati quest’oggi a Zurigo idi qualificazione ai2026: ilsvela due percorsi perOggi, nella sede della FIFA a Zurigo, è stato definito il quadro deidi qualificazione europei per la Coppa del Mondo 2026, che si disputerà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Per, guidata dal commissario tecnico Luciano Spalletti, ilha riservato due possibili scenari, determinati dall’esito del quarto di finale di Nations League contro la Germania, in programma il 20 e il 23 marzo 2024.La complessità di questoderiva proprio dall’intreccio con la Nations League, che ha portato la FIFA a prevedere due percorsi distinti per le otto squadre impegnate nei quarti di finale di questa competizione. Ogni incrocio determina la collocazione di una nazionale in base al risultato ottenuto, creando“sospesi” fino a marzo.