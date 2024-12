Ilrestodelcarlino.it - Senza riscaldamento e acqua calda: “Lasciati così solo perché studenti”

Bologna, 13 dicembre 2024 – Dal 20 di novembre i rismenti non vanno più. Dal primo dicembre, l’che esce dai rubinetti del palazzo al civico 99 di via del Borgo di San Pietro è ghiacciata. Ci sono 43 appartamenti nel condominio, famosofunestato, nell’ottobre del 2020, dalla morte dello studente ventiduenne Francesco Caiffa , travolto, mentre stava studiando sul balcone, da un muretto crollato a causa di una manovra sbagliata effettuata da una betoniera impegnata nei lavori di un vicino palazzo. Anche oggi, al 99 di via del Borgo la maggior parte degli inquilini affittuari (il palazzo è di un’unica proprietaria) sono. E da quasi un mese, ormai, vivono al freddo, costretti a lavarsi sndo l’sul fornello. “Ma il problema è ancora più grave – spiega una delle inquiline –non riusciamo ad avere comunicazioni chiare e trasparenti da chi amministra il condominio.