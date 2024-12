Sbircialanotizia.it - Report, Garante Privacy chiede la registrazione della puntata su Sangiuliano

Leggi su Sbircialanotizia.it

L'Autorità ribadisce ai media di "attenersi al più rigoroso rispettonormativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, al criterio dell’essenzialità dell’informazione" Ilper la protezione dei dati personali, si legge in una nota, "a seguitoricezione di nuove segnalazioni relative alla diffusione di informazioni personali riguardanti l’ex Ministro .