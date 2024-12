Ilgiorno.it - Rapporto Istat 2022-2023: Aumenta la percezione di sicurezza tra gli italiani

Colombo Clerici* Quantihanno paura di uscire soli la notte e chi sono? L’risponde a queste e ad altre domande con il report “Ladella” con dati rassicuranti, se paragonati a quelli del periodo 2015-2016. Ilè l’elaborazione delle interviste a 29.317 persone di 14 anni e più, e ricostruisce il quadro delladelladegli intervi nei propri ambienti di vita, principalmente in casa e per strada. Rileva numerose informazioni riguardanti la paura della criminalità, la preoccupazione di subire reati, l’impatto di queste paure sulla vita di tutti giorni, i sistemi di difesa messi in atto per proteggersi e la soddisfazione per il lavoro svolto dalle forze dell’ordine nel governare il territorio. Nella quota di cittadini molto o abbastanza sicuri quando escono a piedi nella propria zona ed è buio (dal 60,6% nel 2015-2016 arriva al 76% della popolazione).