Game-experience.it - Onimusha: Way of the Sword annunciato con un trailer gameplay con periodo d’uscita ai TGA 2024

Capcom ha stupito i fan ai The Game Awardsannunciando come un fulmine a ciel sereno: Way of the, il primo titolo completamente nuovo della storica serie dopo 18 anni di silenzio.Il, caratterizzato da atmosfere suggestive e combattimenti avvincenti, ha segnato il ritorno di un franchise che ha conquistato un posto speciale nel cuore dei giocatori sin dal 2001. Previsto per il 2026, il gioco è stato descritto come un reboot che mescola tradizione e innovazione.Ricordiamo che la saga diha avuto inizio nel 2001 con: Warlords, un gioco d’azione ambientato nel Giappone feudale, che ha raccolto ampi consensi sia dalla critica che dal pubblico. Ma come abbiamo accennato ad inizio articolo,: Way of thepunta a rilanciare il franchise con un approccio fresco e un comparto visivo all’altezza dei moderni standard di Capcom, noti per titoli come Resident Evil e Devil May Cry.