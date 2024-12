Oasport.it - Nuoto, Sara Curtis sesta nei 50 dorso ai Mondiali in vasca corta. Smith da record

Troppo poco tempo per recuperare, ma va bene così.ha concluso inposizione la finale dei 50donne di questidi nuovo ina Budapest (Ungheria). La 18enne piemontese, grande protagonista nella staffetta 4×50 sl mista d’oro, non è riuscita a replicare la prestazione daitaliano/del mondo giovanile delle semifinali di ieri.In una specialità che richiede grande esplosività e brillantezza,non poteva essere al suo massimo, ma comunque ha concluso la sua prova in 26.26, nuotando di un paio di decimi più lenta di ieri proprio per quanto accaduto nello schedule odierno.Del resto, nulla va lasciato al caso e non deve sorprendere che l’americana Reganabbia deciso di rinunciare ai 100 farfalla proprio per essere pronta in questa prova.