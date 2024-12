Nuoto mondiali in vasca corta | oro Italia nella staffetta 4×50 sl

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 13 dic. (askanews) – Arriva il primo oro per l’aidiina Budapest. Ed è un successo pesante quello dellamista mix, ossia uomini e donne, perché è la consacrazione della velocità azzurra: un settore maschile ormai solidissimo, sempre sul podio dal 2020 in ogniveloce, ma unisce la crescita del movimento femminile Prima storica medaglia dellastile libero mixed in 1’28?50. I vice campioni europei si prendono tutto con le frazioni di Leonardo Deplano in 20?80 (3), Alessandro Miressi in 21?01 (2), Silvia Di Pietro in 23?35 (3) e Sara Curtis in 23?34 che precedono di un decimo il Canada e di tre la Polonia. “Ci siamo divertiti; sapevamo che ci giocavamo qualcosa di importante. Siamo riusciti a mantenere i nervi saldi e ce la godiamo”, dichiara Di Pietro (Carabinieri / CC Aniene), 31enne romana allenata da Mirko Nozzolillo che ha conquistato la prima medaglia in nazionale agli europei del 2008 col bronzomista.