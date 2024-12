Ilfattoquotidiano.it - NBA Freestyle | L’antipatico Trae Young e il poco appariscente Alperen Sengun: sono giocatori da primato?

Sabato partono le semifinali della NBA Cup. Il “torneo nel torneo” (o meta torneo?) che ha l’obiettivo di “rivitalizzare” il primo scorcio di campionato, rendendolo più competitivo. Sarà Milwaukee Bucks contro gli Atlanta Hawks e Oklahoma City Thunder contro gli Houston Rockets. Qualche riflessione insuichiave delle quattro squadre in lizza per la vittoria.Antetokounmpo sta facendo sfracelli!Il tiro da fuori non lo ha. Non lo ha mai avuto. Non lo avrà mai. Probabilmente. Questione di meccanica, ma anche di approccio mentale. Per il resto, provate a dargli mezzo passo di vantaggio quando si gira sul perno a centro area. Viene giù il canestro, viene giù tutto. In media, quasi 19 punti li strappa solo nei pressi del canestro. Un’enormità. Stagione da incorniciare, fino a questo momento, per la stella dei Bucks.