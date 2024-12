Ilgiorno.it - Monza, incidente in scooter mentre torna a casa dopo il turno: poliziotto in fin di vita

– Aveva appena terminato la sua giornata di lavoro. È uscito dal suo ufficio, ha salutato i colleghi, ed è salito sul suoperre a. Erano le 18 circa quando è partito dalla via Montevecchia e ha imboccato viale Elvezia. Ed è finito ricoverato in gravissime condizioni. Un agente di 33 anni della Questura di polizia die Brianza era stato infatti travolto da una macchina. L’è avvenuto ain viale Elvezia 30, presso la rotatoria tra via Montevecchia e via Valle del Curone. Una Citroën C3, diretta verso la SS36, ha urtato il suoche circolava all’interno della rotatoria, per cause ancora da chiarire. A seguito dell’impatto, il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto e investito dall’automobile, rimanendo incastrato sotto di essa. L’intervento immediato del personale di Areu con due ambulanze e un’automedica, dei vigili del fuoco e della polizia locale ha permesso di estrarre rapidamente il ferito, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo.