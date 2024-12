Me l’hanno detto in confessionale Grande Fratello Mariavittoria mette Javier nei guai | scoperto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dentro la casa delsi parla della nascita di una nuova coppia. L’edizione di quest’anno ha già visto nascere diversi amori. Le coppie ufficiali al momento sono due: su tutte c’è quella formata da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Poi quella composta da Luca Gigioli (Giglio) e Yulia Bruschi, anche se lei ha dovuto abbandonare da poco per una denuncia presentata dal suo ex compagno Simone. Un discorso a parte lo meriterebbero invece Maria Vittoria Minghetti e Tommaso Franchi. La dottoressa di Roma e l’idraulico di Siena stanno attraversando una fase burrascosa del loro rapporto. Lei, infatti, sembra attratta dall’ex volto di Temptation Island, Alfonso D’Apice, e al momento non si capisce cosa succederà.Poi c’èMartínez, il pallavolista argentino. Dopo essere rimasto scottato da Shaiala Gatta, si è avvicinato molto a Helena Prestes.