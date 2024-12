Digital-news.it - MasterChef Italia Sky e NOW: debutto record per la nuova stagione con sorprese e novità in cucina

, UN RITORNO COI FIOCCHIOLTRE 1 MILIONE DI SPETTATORI TV PER IL PRIMO EPISODIO,MEDIA SERATA A QUASI 900MILA, +13% RISPETTO A UN ANNO FA: È ILPIÙ VISTO DELLE ULTIME 4 STAGIONI.SUI SOCIAL È LO SHOW PIÙ COMMENTATO DELLA GIORNATA CON BARBIERI, CANNAVACCIUOLO, LOCATELLI RIPARTONOI LIVE COOKING. INSIEME A LORO LA CHEF STELLATA CHIARA PAVAN, UNA “VEDETTA” A SORPRESA NELLAIN CUI “TUTTO PUÒ SUCCEDERE” GIÀ ASSEGNATI 6 GREMBIULI BIANCHI Le cucine dihanno finalmente riaperto i battenti: i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno ripreso possesso delle proprie postazioni e hanno accolto la folta schiera di aspiranti chef che sognano di conquistare il titolo di quest’anno. Un ritorno attesissimo, come si può vedere dai dati che descrivono - per lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy - undi grande successo: ieri, su Sky Uno/+1 e on demand, media serata di 886mila spettatori tv medi, +13% rispetto ai dati della scorsa, con il 4,5% di share (in crescita di quasi un punto rispetto a un anno fa), numeri che.