Ilrestodelcarlino.it - Macchinista morto travolto, collega sotto choc: “Stavamo parlando e un attimo dopo lui non c’era più”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 13 dicembre 2024 – “Io e Gugliemodi tutto. Poi, un, lui nonpiù. Non me ne capacito”. Il treno che passava a Rubiera, mercoledì sera alle 20.40, ha urtato ilGuglielmo Maiello, 57 anni, originario di Napoli e residente a Pontenure (Piacenza), causandogli la morte. Ma ha anche cambiato per sempre le vite di coloro che in quel momento erano in stazione: colleghi, tutte persone che come la vittima lavorano nel settore ferroviario. A partire dall’uomo che era con lui nel momento dell’impatto, pressoché coetaneo di Maiello e con una storia che assomiglia alla sua: un 58enne di origine calabrese risiede "a Bologna, da quarant’anni". Il giornola tragedia accadutai suoi occhi racconta di essere al pronto soccorso: "Sono, devo fare qualcosa per me – dice –.