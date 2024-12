Liberoquotidiano.it - Lucia Scavo, Rinascita Autentica: il Bestseller su come intraprendere un viaggio introspettivo che punta alla serenità

(Adnkronos) - Milano, 13.12.2024 – Spesso le sofferenze personali appaiono insormontabili. Quello che tuttavia molti non sanno è che un cambiamento è possibile: tramite la psicogenealogia, le costellazioni familiari e la decodifica dei sintomi si possono trovare risposte a molti interrogativi personali che sembrano irrisolvibili. Per tutti coloro che desiderano esplorare e comprendere sé stessi in modo completo e profondo, esce oggi il libro diTrasformare Le Tue Ferite In Gioie Grazie Al Metodo A.M.O.R.E” (Bruno Editore). Al suo interno, l'autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi finalizzati a ritrovare il benessere e a vivere sentimenti positivi quali la, la pace e la felicità, che provengono dall'essere e dall'amare sé stessi.