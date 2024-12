Ilfattoquotidiano.it - ‘Inside Gaza’ e ‘La guerra dei giornalisti’, i podcast raccontano la complessità della Striscia sotto assedio – LA PRIMA PUNTATA

Quattrocon un obiettivo comune: raccontare Gaza, ma da quattro prospettive diverse. Dall’interno, con “Inside Gaza” prodotto da Factanza, attraverso le testimonianze di Marcelo Garcia Dalla Costa e Giulio Cocchini, due operatori umanitari di Cesvi entrati nellaa ottobre; dal punto di vista dei cronisti, presi di mira e troppo spesso uccisi, con “Ladei giornalisti” di Anna Maria Selini per Altraeconomia; dalla prospettiva degli israeliani che vivono a pochi km dal muro di Gaza, in una bolla, con “Re:tour” di Michela Chimenti per Lifegate; infine con la voce preziosa di Valerio Nicolosi, che ha pubblicato le prime sei puntate delindipendente “Racconti da Gaza” a luglio del 2020, ha poi ripreso il 15 ottobre 2023 con una cadenza quasi quotidiana fino al 12 luglio 2024, realizzando un piccolo miracolo in termini di ascolti e premi ricevuti.