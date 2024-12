Lettera43.it - Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini si è dimesso

Illascia il suo incarico, perché con il governo di Giorgia Meloni «il clima è cambiato». Lo annuncia venerdì mattina in una intervista al Corriere della Sera. Il suo incarico era in scadenza tra un anno. Sulle voci che lo vedevano come ‘federatore’ dell’area di centro nell’opposizione, dice: «Non scendo in campo ma rivendico il diritto di parlare. Ho letto che parlare di bene comune sarebbe una scelta di campo. E che dunque dovrei tacere oppure lasciare l’incarico. È stata fatta persino una descrizione caricaturale del ruolo di, come se combattere l’evasione fosse una scelta di parte e addirittura qualcosa di cui vergognarsi». Mentre sulle critiche del governo all’Agenziaavverte: «Non mi era mai capitato di vedere pubblici funzionari essere additati come estorsori di un pizzo di Stato.