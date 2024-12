Ilfattoquotidiano.it - “Gli Oasis al Circo Massimo di Roma? Ci siamo attivati, ma devono prima finire il loro tour indenni”: lo rivela l’Assessore Alessandro Onorato

Glialdi, sogno o realtà? Una via di mezzo.al Turismo, a grandi eventi e allo sport,, a margine della presentazione del Capodanno nella città hato: “Quando glihanno annunciato la volontà di fare il, cida subito, esprimendo la volontà di averli qui a. Che sia Olimpico o, poco importa. Mail”.In attesa di risposte quello che è certo è che per il terzo anno consecutivo,Capitale, con il supporto di RDS, organizza il grande concerto di Capodanno, che si terrà il 31 dicembre dalle 21.30 al. Sul palco si esibiranno: Mahmood, Tony Effe e Mara Sattei.“È bello che un anno impegnativo come quello giubilare possa essere salutato con una serata musicale di qualità, dedicata ai giovani e aperta a chiunque voglia unirsi ad un clima di festa e divertimento.