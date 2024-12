Genova suora ruba 1 000 euro ad una consorella | Volevo solo farle un dispetto

Leggi su Dayitalianews.com

Scherzi da prete, recita il detto, o scherzi dain questo caso. Unahato dal portafogli di una, lasciato incustodito sul letto, una carta di credito usata poi per prelevare 1.000. Lavittima del furto quando si è accorta di quello che era successo ha subito sporto denuncia, ma la responsabile durante l’interrogatorio si è difesa sostenendo che voleva fare semplicemente un. La sua spiegazione non ha convinto i giudici e ora, come riporta Repubblica, rischia di andare a processo con l’accusa di furto e uso indebito di carte di credito.Il furtoI fatti si sono svolti la scorsa estate, precisamente il 26 agosto, in una residenza protetta per anziani nel quartiere di Albaro, in provincia di. Secondo la ricostruzione laaccusata di furto avrebbe approfittato della distrazione della, che avrebbe lasciato il portafogli incustodito sul letto della sua stanza, prendendo la carta di credito e recandosi al bancomat più vicino.