Thesocialpost.it - Genova, 30enne violentata da un collega alla cena di Natale: la terribile testimonianza

Una donna di 30 anni ha denunciato di essere statada undurante unadi. La, organizzata per scambiarsi gli auguri tra colleghi, si è trasformata in un incubo. La vittima, rimasta traumatizzata dviolenza, ha raccontato la sua esperienza alle forze dell'ordine.Il fatto è accaduto la sera del 12 dicembre. La donna ha partecipato a unacon alcuni colleghi. Dopo aver iniziato a bere, si è ritrovata in una zona più appartata del locale. Qui, uno dei suoi conoscenti ha abusato di lei.LaDopo l'aggressione, la ragazza è tornata a casa visibilmente scossa.